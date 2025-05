Manovre salvavita pediatriche. Un Genitore Preparato Può Salvare una Vita – 17 Maggio 2025, Evento Chicco San Marino (Iscriviti Subito!)

Un attimo può cambiare tutto. Un boccone di traverso, un trauma, una febbre improvvisa. Sapresti cosa fare?

Per questo nasce la lezione informativa di Chicco San Marino, in collaborazione con gli esperti del GEUS – Gruppo di Emergenza Urgenza Sammarinese: un incontro pratico e diretto per imparare le manovre salvavita pediatriche e la corretta gestione delle emergenze.

Non è il classico corso teorico: si parlerà di situazioni reali, con dimostrazioni su come:

Chiamare in modo efficace il 112 .

Eseguire le manovre salvavita nei casi più comuni.

Gestire traumi e febbre nei bambini.

Perché partecipare?

Perché in quei secondi decisivi, non puoi permetterti di improvvisare.

Dettagli pratici:

Quando : Sabato 17 maggio 2025, ore 14:00

Dove: Negozio Chicco San Marino, Dogana

Evento gratuito a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria al 0549 980303.

Un’ora del tuo tempo per acquisire competenze che potrebbero salvare una vita. Non mancare.