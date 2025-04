Mara Favro, ci sono due indagati per omicidio e occultamento di cadavere

La Procura di Torino ha iscritto due persone nel registro degli indagati per la scomparsa di Mara Favro, la donna sparita tra il 7 e l’8 marzo scorso da

Chiomonte, in Val di Susa. Si tratta del gestore della pizzeria dove la donna aveva lavorato per otto giorni come cameriera prima di scomparire e dell’uomo che all’epoca dei fatti lavorava come pizzaiolo.