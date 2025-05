Marcello Faustino, Fratelli d’Italia Ravenna: “Destinare alla disabilità un importante budget”

Come ripetevo in ogni dove nella scorsa campagna elettorale, non posso che ripetermi con ancora più veemenza in questa, perché nulla è cambiato:

Come dicevo, si, è importantissima l’accessibilità di strade, ponti, parchi, pinete, musei, per chi è disabile. Cose che comunque in questa città sono ancora deficitarie, ma la prerogativa principale in questa città che fortunatamente conta tanti “uomini di buona volontà” è attuare un deciso cambio di mentalità e questo dovrà tradursi per la nuova giunta, nel destinare alla disabilità un importante budget”.

Marcello Faustino

Candidato al Consiglio Comunale

Fratelli d’Italia

Fratelli d’italia Ravenna