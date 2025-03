Marche. Campano di 48 anni beccato con mezzo chilo di cocaina dalla Guardia di Finanza di Osimo sull’A14

Durante un normale pattugliamento sulla A14 di Loreto/Porto Recanati, la tenenza di Osimo della Guardia di Finanza ha scoperto 500 grammi di cocaina in un auto. La droga era nascosta in un doppiofondo sotto il sedile del guidatore, accessibile tramite un meccanismo sul montante della cintura di sicurezza. Il guidatore, un uomo di 48 anni di origini campane e residente a Napoli, ha mostrato nervosismo quando i finanzieri hanno iniziato a ispezionare il veicolo con l’assistenza dell’unità cinofila. Il cane anti-droga, Olimpo, ha rilevato il nascondiglio segreto. La cocaina, pura al 95%, era presumibilmente destinata al mercato dello spaccio di Osimo e avrebbe potuto fruttare oltre 50.000 euro una volta tagliata e confezionata per la vendita. L’autista è stato arrestato e condotto al carcere di Montacuto.