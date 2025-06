Marchigiani dell’Anno premiati in Senato: riconoscimenti per eccellenze in scienza, arte, cultura e impresa

Si svolgerà martedì 10 giugno alle ore 17:00, nella prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica, la cerimonia ufficiale per la consegna del premio “Picus del Ver Sacrum”, destinato agli insigniti della Distinzione onorifica di “Marchigiano dell’anno” 2024. Giunta alla sua 39ª edizione, l’iniziativa è promossa dal Ce.S.Ma – Centro Studi Marche “G. Giunchi”, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Marche e del Consiglio Regionale delle Marche.

Il premio, tra i più autorevoli riconoscimenti assegnati a personalità originarie delle Marche, celebra ogni anno figure che si sono distinte in ambito scientifico, artistico, culturale e sociale, portando lustro al territorio d’origine. Per l’edizione 2024, i premiati saranno dieci, ciascuno con un percorso di eccellenza in settori differenti.

Tra i nomi più noti figura Luigia Carlucci Aiello, pioniera dell’informatica e considerata la madre dell’intelligenza artificiale in Italia. Insieme a lei, saranno insigniti anche Battista Faraotti, Onelio Fratesi, Corinna Sperandini e Federico Steca, tutti imprenditori distintisi per le loro capacità manageriali e per il contributo allo sviluppo economico. A ricevere il premio anche personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, come la soprano Rossella Marcantoni, l’attrice Lucia Mascino e l’ex calciatore Massimo Palanca. Riconoscimenti anche per Padre Bruno Silvestrini, custode del Sacrario Apostolico, e per il giornalista Roberto Tallei, Vice Capo Redattore di Sky TG24.

La cerimonia prevede inoltre l’assegnazione di due premi speciali: il “Marchigiano ad Honorem”, giunto alla 18ª edizione, sarà conferito ad Andrea Spaterna, Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il “Marchigiano nel Mondo”, alla sua 10ª edizione, sarà invece assegnato a Silvia Giorgi, Presidente dell’AMIS – Associazione Marchigiani in Spagna.

Ad aprire ufficialmente la cerimonia saranno i saluti istituzionali del Senatore Questore del Senato della Repubblica, Antonio De Poli. A seguire, interverranno il Presidente del Ce.S.Ma Umberto Antonelli, gli Ambasciatori Giorgio Girelli ed Erika Moschini, Presidenti Onorari dell’ente, e la giornalista Rosanna Vaudetti, Presidente Emerito del Centro Studi Marche.

La lettura dei curriculum e delle motivazioni che hanno portato all’assegnazione dei premi sarà affidata agli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti, mentre l’organizzazione dell’evento è curata dalla direttrice del Ce.S.Ma, Pina Gentili, in collaborazione con l’Unione Montana dei Monti Azzurri e con il supporto delle aziende Castellino, Fileni, Ciriaci e Grafiche Fioroni.

Per chi non potrà essere presente a Roma, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del Senato https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.

Il premio “Marchigiano dell’anno” rappresenta un momento di alto profilo istituzionale e culturale per rendere omaggio a quelle figure che, con il loro talento e impegno, hanno reso le Marche protagoniste in Italia e nel mondo.