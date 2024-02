Marcia di Rimini “Vittoria per la Pace” 24 Febbraio 2024

Il prossimo Corteo “Vittoria per la Pace” segna il secondo anniversario dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. L’evento rappresenta un momento significativo per la nostra comunità e vorremmo condividere con voi, media importanti nella diffusione dell’informazione, questo momento di riflessione e commemorazione.

Dettagli dell’evento:

-Data: 24 Febbraio 2024

-Ora di inizio della Marcia: 18,00

-Luogo di ritrovo: Arco d’Augusto

-Itinerario: La Marcia muoverà verso Piazza Cavour dove avranno luogo gli interventi.

-Interventi previsti: Mattia Morolli (Assessore al Comune di Rimini), Giosuè Salomone (Presidente Ass. Riviera Sicura), Rappresentanti delle Associazioni “People for Ukraine”, “Italia-Ucraina Maidan”, “Leleka”, Rappresentanti di “Radicali Rimini”.

L’evento rappresenta un’opportunità per onorare le vite perdute, riflettere sulle conseguenze del conflitto e rinnovare la nostra solidarietà e il nostro sostegno alla comunità Ucraina residente nel nostro territorio.

Apprezziamo il ruolo cruciale dei media nel portare avanti narrazioni informative e significative. La vostra presenza e la vostra copertura giornalistica saranno fondamentali per condividere le storie e le prospettive di coloro che partecipano alla marcia, così come per amplificare il messaggio di speranza e pace.