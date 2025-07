Sergio Barducci coinvolto nel progetto “Portraits of San Marino People”, sammarinesi che si sono distinti nelle loro professioni o nella vita sociale, politica e associazionistica del nostro Paese.

Un grande onore, quello riservatomi dal giovane Marco Guidi, grande appassionato di fotografia e sapiente maestro d’immagine, che ha deciso di immortalarmi in alcuni scatti da destinare all’ambizioso progetto: “Portraits of San Marino People” che mira a documentare i sammarinesi che si sono distinti nelle loro professioni o sono stati attivi nella vita sociale, politica e associazionistica del nostro Paese. Un pregevole archivio, al pari di quelli realizzati da illustri fotografi internazionali, per valorizzare e trasferire ai posteri, chi si è impegnato per la crescita del Paese, sotto il profilo culturale, artistico, sportivo, umano e non solo. Grazie Marco Guidi per avermi voluto includere in questa prestigiosa galleria di personaggi.