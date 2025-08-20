Marina di Ravenna, 17enne aggredito con coccio di vetro dopo aver tentato di difendere la ragazza: tre denunciati dopo la rissa

La notte di lunedì 20 luglio a Marina di Ravenna si era consumata una rissa che aveva lasciato un giovane con una ferita al volto. La vittima, un ragazzo di 17 anni intervenuto per difendere una ragazza importunata, era stata colpita da un coccio di vetro, fortunatamente senza riportare ferite gravi.

Dopo settimane di indagini, i Carabinieri della stazione locale, supportati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ravenna, sono riusciti a risalire ai responsabili. Attraverso l’audizione di testimoni, della vittima e l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione.

A finire nei guai sono un 23enne romagnolo e due minori: tutti e tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’operazione sottolinea l’efficacia del lavoro coordinato tra Carabinieri e comunità locale, capace di identificare e assicurare alla giustizia i responsabili di episodi di violenza, anche quando coinvolgono minorenni. La vicenda resta un monito sulla pericolosità delle risse e sull’importanza della prevenzione nelle aree di aggregazione giovanile.