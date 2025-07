Marina di Ravenna, 17enne cade rovinosamente a terra in moto nella notte: trovato solo all’alba senza vita dagli amici

Una notte tra amici si è trasformata in tragedia a Marina di Ravenna, dove un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, in sella alla sua moto Enduro, è stato ritrovato privo di sensi all’alba di oggi, giovedì 17 luglio, lungo via Trieste, nei pressi di una rotonda.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva trascorso la serata con alcuni amici. Intorno alle 5:30 del mattino, non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui — il cellulare squillava senza risposta — gli amici hanno deciso di attivarsi. Dopo aver parlato con i genitori, che hanno confermato che il figlio non era tornato a casa, si sono messi a cercarlo.

È stato proprio uno di loro a fare la tragica scoperta: il corpo del ragazzo giaceva sull’asfalto, accanto alla moto, all’altezza di una rotonda. Inutili i soccorsi: sul posto sono arrivati in rapida successione ambulanza, auto medica e anche l’elisoccorso. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, non è stato possibile salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine: la Polizia Locale ha effettuato i rilievi, mentre gli agenti della Polizia Stradale si sono occupati della viabilità, temporaneamente modificata per consentire l’intervento. Le prime ipotesi sulla dinamica parlano di una perdita di controllo del mezzo, forse avvenuta mentre il ragazzo stava imboccando la rotonda in direzione Ravenna.

A rendere ancora più straziante la scena, l’arrivo dei genitori e di altri familiari, giunti sul posto dopo aver appreso della tragedia. Lo shock e il dolore per una vita spezzata così giovane si sono subito diffusi nella comunità, lasciando un senso di sgomento e impotenza.