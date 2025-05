Incidente sul lavoro alle 15 di oggi ai cantieri Rosetti a Marina di Ravenna. Un lavoratore della Secom è rimasto gravemente ferito alla gamba a causa della caduta di un tubo. È stato prontamente soccorso dal personale medico del 118 con il supporto dell’elicottero della Polizia Locale. Il lavoratore è stato trasportato in elicottero con codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto su una nave in cantiere, in una zona di difficile accesso.