Marina di Ravenna, rissa davanti a un locale: quattro giovani denunciati dai Carabinieri

Notte movimentata a Marina di Ravenna, dove una rissa tra ragazzi davanti a un locale si è trasformata in un caso giudiziario. A distanza di alcuni giorni dall’episodio – avvenuto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto – i Carabinieri hanno denunciato quattro giovani tra i 21 e i 24 anni, tre provenienti dall’Emilia e uno dalla Toscana, tutti ritenuti coinvolti nella zuffa.

È stata una pattuglia dell’Arma, di passaggio nei pressi del locale, a sorprendere il gruppo mentre era impegnato nella colluttazione. Alla vista della gazzella alcuni partecipanti si sono dileguati, ma i militari hanno diviso le fazioni e riportato momentaneamente la calma. Tra i giovani fermati, però, due hanno continuato a minacciarsi e colpirsi perfino davanti ai Carabinieri, costringendo i militari a un ulteriore intervento per sedare gli animi.

Nessuno dei ragazzi ha avuto bisogno di cure mediche, ma in caserma è scattata la denuncia per rissa nei confronti dei quattro identificati, alcuni dei quali già conosciuti dalle Forze dell’Ordine per trascorsi giudiziari. Parallelamente, proseguono le indagini per risalire agli altri partecipanti: oltre alle testimonianze raccolte, i Carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Quella notte, iniziata come una serata mondana, si è chiusa con una denuncia per rissa e un’indagine ancora aperta. Oggi Marina di Ravenna fa i conti con un episodio che ha riportato prepotentemente l’attenzione sui pericoli legati alla movida violenta.