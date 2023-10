Marketers World 2023: al Palacongressi di Rimini tre giorni di esperienze, energia e divertimento per imprenditori digitali, creators e freelance

Rimini, 10 ottobre 2023 – Nel weekend, da venerdì a domenica, al Palacongressi di Rimini si riaccenderanno i fari sul palco del Marketers World: la tre giorni ideata dal gruppo Marketers, la più grande community di imprenditori digitali, durante il quale si ha possibilità di apprendere nozioni, strategie e competenze necessarie per costruire e potenziare una carriera nell’ambito digitale. Sarà la quarta edizione, nell’ultima vi hanno partecipato oltre 2.500 persone

Sul palco i professionisti di oggi per formare gli imprenditori digitali di domani.

Oltre agli speakers del gruppo Marketers e ai suoi founders Dario Vignali e Luca Cresi Ferrari, sul palco del Marketers World 2023 saliranno Gianluca Gotto, scrittore viaggiatore autore del blog “Mangia Vivi Viaggia”e di best seller diventati manifesti generazionali per chi sogna una vita libera e basata sulla propria vera natura, Maura Gancitano filosofa, scrittrice e co-ideatrice del progetto Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro, Paolo De Nadai, fondatore di ScuolaZoo & WeRoad – Presidente di OneDay Group, Yari Brugnoni, Co-Founders di Not Just Analytics ed autore best seller, Federica Mutti, Brand Strategist & YouTube Content Creator sui temi dell’imprenditoria digitale, business online e della crescita personale e finanziaria, Andrea Giuliodori, founder del blog di crescita personale EfficaceMente con un fatturato che ha superato i 10 milioni di € complessivi, Nicola Triglione, medico cardiologo ed esperto di biohacking, Daniele Scatassi presidente di Building Production e direttore commerciale di Professionecasa SpA, con l’obiettivo di digitalizzare il settore immobiliare, Emanuele Elo Usai, Content Creator, scrittore e docente all’IED e alla IULM, Giulia Reginato, Project Manager di PG Esports, e Davide Dattoli, Founder e CEO di Talent Garden, la più grande società EduTech con sede in Europa.

Al Marketers World 2023 non ci saranno speech boriosi o promozionali. La promessa è quella di imparare direttamente da coloro che hanno ottenuto grandi successi nel mercato, prendere ispirazione dalle loro storie, dai loro consigli e dalle loro strategie.

Seguendo questo obiettivo, l’edizione di quest’anno vedrà un ampliamento dell’offerta della prima giornata.

Venerdì 13 sarà dedicato completamente alla formazione pratica e verticale sui maggiori temi del digitale, dove ogni sala del Palacongressi sarà palcoscenico di lezioni approfondite sulle migliori strategie e nuove tendenze del mercato digitale.

Sabato e domenica , vedranno invece accendersi il palco principale con speech pratici ed ispirazioni che porteranno al pubblico casi studio di successo italiano ed internazionale.

Nello specifico, gli argomenti di questa edizione saranno:

-Il marketing nel 2024: I comportamenti d’acquisto nel mondo variano, i problemi mutano e nuove soluzioni nascono o si adattano dai precedenti pilastri della persuasione. Cosa funzionerà nel prossimo anno? Dati ed esempi alla mano, ci immergeremo nel futuro del marketing per prevederne i punti forti.

-AI & Marketing: Racconteremo quanto noi e i nostri ospiti abbiamo imparato nell’ultimo anno riguardo l’intelligenza artificiale e il marketing. Tutto ciò che sta funzionando e che sta arrivando.

-AI & Business: Una panoramica sulle ultime tendenze tecnologiche e le strategie che noi stessi e i migliori marketer italiani hanno testato e hanno ormai inserito nei propri flussi di lavoro quotidiani per lavorare meglio.

-Smart working: Il trend resta positivo. In un contesto in cui sono sempre più le persone che, per un motivo o un altro, si avvicinano al lavoro smart, da remoto e lontano dagli uffici, noi marketer e lavoratori digitali, che ne siamo i precursori, condivideremo tutti i nostri framework per aiutare chi si sta avvicinando ora a questa modalità di lavoro o non è ancora riuscito a dominarla.

-Nomadismo digitale: La massima espressione del lavoro da remoto, per molti un sogno irraggiungibile, per altri un incubo nella pratica. Qual è il segreto di chi riesce a lavorare con serenità cambiando fuso orario ogni mese? Sul palco avremo l’esperienza dei nomadi digitali più affermati d’Italia e non solo.

-Social media & Content creation: Stratagemmi, best practice ed errori da evitare nei prossimi 12 mesi per scalare il proprio posizionamento sulle piattaforme social grazie ai propri contenuti. Una scalata non solo in termini di follower, ma soprattutto di risultati di business.

I grandi traguardi di questa edizione 2023 sono l’attesa di più di 3000 persone e il patrocinio del Comune di Rimini che rappresenta un importante riconoscimento del valore che Marketers World porta alla comunità di Rimini e alla sua economia.

Marketers World 2023 promette di essere un evento ricco di ispirazione, informazione e intrattenimento. Con il supporto del Comune di Rimini, l’evento sarà in grado di raggiungere nuove vette e di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e gratificante ai suoi partecipanti.

Marketers: da un blog ad un gruppo di aziende che fattura 5 milioni di euro

Ideatore e motore pulsante della tre giorni riminese è sempre il gruppo Marketers, la più grande ed importante community di imprenditori digitali d’Italia, ideata e fondata da Dario Vignali, giovane imprenditore inserito nella lista Forbes dei 30 under 30 più influenti d’Italia nel 2018 e, dal suo socio Luca Ferrari.

Marketers è ormai una realtà consolidata nell’ambito digitale, che da un lato si occupa della formazione di nuovi imprenditori (attraverso corsi, materiali formativi, consulenze, eventi) e dall’altro lato si occupa dello sviluppo di nuove aziende totalmente digitali, nelle quali Marketers stessa investe per aiutarle a crescere.

L’obiettivo di Marketers è quello di incoraggiare la futura generazione di imprenditori digitali, rendendoli sempre più consapevoli delle possibilità della rete e supportandoli nei loro progetti attraverso l’applicazione di un metodo concreto ed efficace.

Gli eventi si sono dimostrati un acceleratore di questo processo di formazione, un tassello mancante tra istruzione e messa in pratica delle proprie conoscenze, oltre che terreno fertile per la creazione di relazioni professionali e personali di grande valore per gli imprenditori ed i freelance.

Per questo gli sforzi di Marketers sono sempre più incentrati a creare un equilibrio tra ciò che accade online e ciò che può essere trasportato nell’offline.

Esempio di grande successo di questa nuova visione del gruppo, che ha preso luogo il 16 settembre a Marina di Ravenna, è anche il Kalemana Festival, evento realizzato da Yoga Academy, la prima scuola italiana di Yoga online e parte del gruppo Marketers, dove circa 1500 persone si sono trovate dal vivo per una giornata all’insegna dello yoga, della scoperta di se stessi e del benessere.