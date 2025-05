Marlù apre a Modena: nuovo store al Centro Commerciale Grandemilia

Modena, 20 maggio 2025 – Marlù prosegue il suo ambizioso piano di espansione retail, inaugurando oggi, martedì 20 maggio, un nuovo store monomarca a Modena.

Il nuovo punto vendita trova spazio all’interno di uno dei principali centri commerciali dell’Emilia-Romagna: Grandemilia è da sempre una destinazione di riferimento per lo shopping modenese, con una proposta ampia e trasversale che unisce grandi marchi, ristorazione e intrattenimento, attirando ogni giorno un vasto pubblico.

L’apertura di Modena rappresenta un nuovo tassello nel piano di crescita di Marlù, che mira a consolidare la propria presenza nelle principali piazze commerciali italiane. L’obiettivo è chiaro: avvicinare il marchio a un pubblico sempre più ampio, mantenendo saldo il proprio DNA fatto di design contemporaneo e qualità accessibile.

Marlù si distingue per uno stile capace di parlare a tutte le generazioni, con collezioni di gioielli che celebrano l’identità individuale e il valore delle emozioni quotidiane. Il marchio continua a costruire una rete retail coerente con la propria visione: uno spazio fisico che diventa luogo di relazione, esperienza e appartenenza.

La nuova apertura consolida così la presenza di Marlù in Emilia-Romagna, rafforzando il dialogo tra marchio e community attraverso un’esperienza d’acquisto coinvolgente, accessibile e autentica.

«Scegliere Grandemilia significa inserirsi in un contesto vivace e attento ai consumatori di ogni età» – dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Ogni nostro punto vendita è pensato come un luogo in cui le persone possano scegliere un gioiello che rappresenti davvero chi sono.»

STORE MARLÙ – CC GRANDEMILIA Modena (MO)

Via Emilia Ovest 1480