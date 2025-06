Marlù apre a Villesse: nuovo store in Friuli Venezia Giulia.

Marlù continua il suo percorso di crescita retail, inaugurando oggi, sabato 28 giugno, un nuovo store monomarca all’interno del centro commerciale Tiare Shopping.

Il nuovo spazio sorge a Villesse, in provincia di Gorizia, in uno dei poli commerciali più importanti del Friuli Venezia Giulia: Tiare Shopping è un punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero dell’intera area, grazie a un mix equilibrato di fashion, intrattenimento, servizi e ristorazione.

La nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Marlù, che punta a rafforzare la propria presenza nei principali hub commerciali italiani. L’intento è quello di rendere il marchio sempre più accessibile, avvicinandosi a nuove community senza mai perdere la propria identità: un design contemporaneo, inclusivo, e un’offerta di gioielli pensata per raccontare la bellezza delle emozioni.

Marlù rafforza quindi la sua presenza nel Nord-Est, confermandosi tra i protagonisti del panorama retail nazionale.

«Con l’apertura dello store a Tiare Shopping vogliamo rafforzare la nostra vicinanza alle persone, creando un luogo dove il nostro stile e i nostri valori possano trasformarsi in esperienza.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. «Ogni nuovo punto vendita per noi è un’opportunità per ascoltare, condividere e costruire relazioni autentiche con la nostra community.»

STORE MARLÙ – CC TIARE SHOPPING VILLESSE (GO)

LOCALITA’ MARANUZ, 2