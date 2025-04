Marlù brilla da San Marino all’Expo di Osaka: gioielli esclusivi per una società del futuro

Marlù, il noto brand di gioielli democratici nato a San Marino, partecipa all’Expo di Osaka 2025 nel Padiglione della Repubblica sammarinese. Con una limited edition che incarna il tema dell’Expo – “Designing Future Society for Our Lives” – il marchio celebra le sue radici e la sua visione di un futuro inclusivo.

Un concept che unisce tradizione e innovazione

L’Expo di Osaka 2025, in programma da aprile a ottobre, pone al centro la progettazione di una società più equa e sostenibile, dove diversità e unicità individuali diventino il motore del cambiamento. Marlù abbraccia questa filosofia, sottolineando l’importanza di una comunità in cui ogni persona possa esprimere liberamente sé stessa. La limited edition presentata al Padiglione di San Marino traduce in gioielli i valori fondanti del brand: un bracciale e un portachiavi esclusivi che rappresentano l’unione armoniosa di elementi diversi, simbolo della forza e dell’inclusività.

Un design simbolico e significativo

La limited edition Marlù si compone di un bracciale con tre pietre – perla, pietra lavica ed ematite sintetiche – unite da catene d’acciaio dalle linee fluide. Ogni elemento racconta una storia di diversità e legame, richiamando simbolicamente le Tre Torri del Monte Titano, emblema della Repubblica di San Marino. Il portachiavi, con un design che riprende i medesimi elementi, completa l’edizione speciale. Entrambi gli accessori riportano il logo del Padiglione di San Marino e il marchio Marlù, rendendo omaggio alla patria delle sorelle Fabbri, fondatrici del brand.

Una presenza che celebra le radici sammarinesi

Per le sorelle Fabbri, l’Expo rappresenta una preziosa occasione per condividere la propria visione imprenditoriale e i valori che guidano Marlù sin dalla sua nascita. «Partecipare all’Expo di Osaka è motivo di grande orgoglio», afferma Marta Fabbri, Co-founder e Communication & Marketing Director. «Attraverso il linguaggio universale del gioiello, vogliamo raccontare le radici che ci hanno ispirato e il nostro impegno per un futuro in cui ogni persona possa contribuire con la propria unicità alla costruzione di una società più inclusiva.»

Con la sua presenza all’Expo, Marlù sottolinea ancora una volta la forza del suo legame con la Repubblica di San Marino, offrendo al mondo una testimonianza concreta di come tradizione e innovazione possano fondersi per progettare una società migliore.