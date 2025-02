Marlù inaugura a Pompei: taglio del nastro e nuova apertura per il marchio di gioielli presso il CC La Cartiera di Napoli.

1 agosto – Marlù, il marchio del gioiello per tutti inaugura oggi 1 agosto il suo nuovo negozio presso il Centro Commerciale La Cartiera di Napoli, a Pompei: il centro commerciale integrato per l’artigianato ed il commercio dell’area vesuviana.

Il nuovo store monomarca Marlù andrà a servire la parte centro-orientale del Comune di Pompei, al confine con il Comune di Scafati.

È il sesto monomarca Marlù in Campania, dopo Napoli e Marcianise.

Marlù si pone da sempre l’obiettivo di rivoluzionare la concezione dei gioielli: il prodotto che Marlù offre non è uno status symbol prezioso per i materiali, ma è prezioso per i valori d’affetto che va a rappresentare.

Una nuova categoria di preziosi che parlano di te e del modo in cui puoi esprimere la tua diversità e la tua unicità.

Tanti sono i mondi che Marlù offre sotto il nome di un unico marchio, dando la possibilità a tutti di esprimersi e di esprimere se stessi.

La Cartiera, un centro commerciale di oltre 114 negozi con spazi e un parco pubblico, è sito sulla riva del fiume Sarno nel tratto compreso tra la Traversa di Scafati e la foce, una nuova architettura nata dalle ceneri di un’industria dismessa, l’ex Cartiera di Napoli.

Ufficio Stampa Marlù