Marlù protagonista al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2024

Monte Carlo, 4 dicembre 2024 – Marlù, marchio noto per il suo impegno sociale e culturale, è stato main sponsor della 21ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, tenutasi dal 27 novembre al 30 dicembre 2024. Il festival, interamente dedicato alla commedia, ha ospitato illustri protagonisti del panorama cinematografico internazionale.

Marlù, alla sua settima partecipazione consecutiva, ha contribuito attivamente all’evento, celebrando i talenti presenti e dialogando con artisti di spicco come l’attrice francese Anne Brochet, Premio César per Tous les matins du monde, Federica Sabatini, giovane rivelazione, Ricky Memphis, Andrea Ferréol e il Premio Oscar Giuseppe Tornatore.

L’azienda ha condiviso con il Festival la mission di utilizzare il cinema per trasmettere valori e messaggi significativi ai giovani e, attraverso interviste, ha dato voce agli artisti chiedendo loro: “Quale emozione, rilevante nella società odierna, ti piacerebbe esplorare in un personaggio che interpreti in un film? Come credi che questa interpretazione possa aiutare il pubblico?”.

“Il vero fascino di un personaggio sta nel fatto che nonostante i problemi, cerca di farcela. La vita è interessante proprio perché lottiamo per essere felici. Le difficoltà non solo ci rendono più forti, ma ci rendono anche persone più interessanti, ricche di esperienze da condividere – risponde l’attrice Paola Minaccioni – Bisogna vivere tutte le emozioni, anche quelle che sembrano difficili da affrontare, perché solo così possiamo crescere e imparare”.

Venerdì 29 novembre, è stato occasione di visione del cortometraggio Paracadute, realizzato dalla Direttrice Artistica del Festival Simona Gobbi e Giovanni Nasta con il sostegno di Marlù. Il corto, messo a disposizione del progetto Mede@ per le scuole, affronta temi sociali rilevanti ed è già stato visto da oltre 1000 ragazzi tra i 14 e i 17 anni. La giornata si è conclusa con una cena benefica accompagnata da una lotteria solidale con premi offerti dagli sponsor del festival e alcuni francobolli e monete donati dalla Segretaria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. I proventi della serata serviranno a sostenere le iniziative di Mede@.

Durante la serata conclusiva di sabato, Marlù ha assegnato il Premio Marlù per il Sociale: le tue parole possono fare la differenza a Federica Sabatini, premiata per il suo talento e l’impegno sociale volto a ispirare le nuove generazioni attraverso il cinema e la televisione.

Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie si conferma non solo come un’occasione per celebrare la commedia, ma anche come opportunità di riflessione sulle emozioni, sul sociale e sul futuro. Marlù ha voluto contribuire attivamente a questa causa, individuando nel cinema, e in particolare nella commedia, un mezzo per parlare ai giovani, con un linguaggio che raggiunge il cuore e la mente di ognuno di loro.

Ufficio Stampa Marlù