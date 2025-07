Maserati domina sul tracciato di Misano nel GT2 European Series

Prette di LP Racing centra una doppia vittoria nella Am Cup confermandosi

in vetta alla classifica di categoria,

conquistando anche un secondo posto assoluto.

Calamia-Pampanini di Dinamic Motorsport ottengono un secondo posto assoluto e nella Pro Am in Gara 2.

Misano Adriatico, 21 luglio 2025 – Sul tracciato di casa, il Misano World Circuit Marco Simoncelli, nel quarto round stagionale della GT2 European Series powered by Pirelli, Maserati ottiene due secondi posti assoluti e una pole, due vittorie nella Am Cup e una piazza d’onore nella Pro Am Cup. A firmare la doppietta è la Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing con Philippe Prette che realizza anche un secondo posto e la pole position assoluta in Gara 1. La Maserati GT2 numero 7 del Dinamic Motorsport con Mauro Calamia e Roberto Pampanini conquista un secondo posto assoluto in rimonta, che vale anche la seconda posizione della Pro Am Cup, nella prova della domenica.

In Gara 1, disputata al sabato, Prette, partito dalla pole position è riuscito a difendersi e mantenere il comando fino al passaggio obbligatorio ai box. Al rientro in pista, il francese con licenza italiana ha resistito agli attacchi degli avversari, arrendendosi solamente a cinque minuti dal termine lasciando la leadership ad un pilota Pro. Prette ha comunque tagliato il traguardo al secondo posto assoluto con la vittoria della classe Am Cup. L’altra Maserati GT2, la numero 7 ha visto Pampanini impegnato nel primo stint, abile a rimontare fino alla terza posizione dopo essere partito dalla settima piazza. Prima del rientro ai box Pampanini, nel tentativo di difendersi, ha perso aderenza ed è uscito di pista. Al rientro si è trovato in decima posizione. Mauro Calamia, al volante, ha provato a recuperare ed è riuscito a passare al traguardo in settima posizione finale.

La seconda prova sul tracciato romagnolo disputata domenica mattina ha visto le due Maserati GT2 partire dalla quinta e dalla sesta posizione, rispettivamente con la numero 7 e la numero 1, con quest’ultimo in pole tra gli Am. Con la Calamia alla guida, la vettura di Dinamic Motorsport è riuscita prima a portarsi fino al quarto posto, rispondendo puntualmente agli attacchi della numero 115. Dopo 15 minuti dallo start, Calamia ha conquistato il terzo posto virtuale. Al termine della procedura del cambio pilota, Pampanini si è ritrovato secondo, sfruttando un problema ai box degli avversari, mantenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi per festeggiare con un podio sul tracciato di casa. Nella Am Cup, Prette ha ottenuto la seconda vittoria sul circuito di Misano, dopo il successo di sabato, partendo dalla pole e restando al comando per tutti i sessanta minuti di gara, risalendo fino al quarto posto assoluto, consolidando quindi la leadership nella graduatoria di categoria.

Durante i test del giovedì ha preso confidenza con la Maserati GT2 anche Niccolò Pirri, figlio di Luca che nel 2024 aveva portato al debutto, con un podio, la vettura sul tracciato del Paul Ricard, segnando il ritorno delle Casa modenese alle corse con ruote coperte dopo anni di assenza. Niccolò, con i suoi 16 anni, è il pilota più giovane ad aver mai provato in pista una vettura Maserati.

L’attenzione della Casa del Tridente verso i giovani è sempre più marcata, grazie anche all’adesione al nuovo progetto SRO GT Academy, annunciato lo scorso giugno a Spa-Francorchamps, che prevede per il pilota under 30 meglio piazzato alla fine della stagione 2026 (al volante di una Maserati oppure di un altro brand) la possibilità di correre nel 2027 – senza alcun budget richiesto – nel GT World Challenge Europe in un team che verrà creato appositamente.

A Misano, nelle gare della GT2 European Series e del GT World Challenge Europe Sprint Cup, la Leading Car è stata una MCXtrema con livrea speciale realizzata per celebrare il ventesimo anniversario dalla prima vittoria della Maserati MC12 alla 24 Ore di Spa. La particolare configurazione si era già vista in occasione della prova in Belgio.

La GT2 European Series powered by Pirelli, dopo la pausa estiva, ritorna dal 19 al 21 settembre per il penultimo round in programma in Spagna a Valencia.

Maria Conti, Head of Maserati Corse, ha commentato: “Vincere questo weekend a Misano per noi è ancora più importante. Un orgoglio che vogliamo dedicare a Claudio Bortoletto, presenza fondamentale del nostro team, figura storica del motorsport italiano, recentemente scomparso.

A lui la dedica di un fine settimana dalle forti emozioni e dallo straordinario bottino con la doppia vittoria di Philippe Prette in Am Class sia in Gara 1 – dopo essere partito dalla pole – sia in Gara 2 e il secondo posto della coppia Calamia-Pampanini in Pro Am Class domenica. A Misano, la nostra “gara di casa” abbiamo aggiunto un altro capitolo alla storia gloriosa del Tridente nel motorsport, una storia fatta di auto straordinarie, ma soprattutto di persone di valore e non vediamo l’ora di celebrare altre vittorie in vista dell’importante anniversario del prossimo anno: un secolo di Maserati nelle corse.”

Maserati S.p.A.

Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e a una innata esclusività, soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica mondiale. Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, oggi disponibili in oltre 70 mercati a livello internazionale.

La gamma Maserati comprende Grecale, il SUV “everyday exceptional”, GranTurismo, l’iconica grand tourer italiana, e GranCabrio, la nuova decappottabile del Tridente; tutti modelli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Una gamma dotata di motorizzazioni ibrida 4 cilindri, disponibile per Grecale, e benzina V6 a trazione posteriore e integrale, che esprimono al meglio il DNA prestazionale della Casa del Tridente. Il top di gamma sono la super sportiva MC20 e la spyder MC20 Cielo, spinte dall’innovativo motore V6 Nettuno, 100% Maserati, che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta disponibili su un propulsore destinato a un’auto di serie. GranTurismo è disponibile sia con il performante motore V6 a benzina, derivato dal motore Nettuno, sia in versione 100% elettrica, la GranTurismo Folgore, prima vettura nella storia del marchio modenese a adottare tale soluzione. Al momento la gamma full electric comprende anche Grecale Folgore, il primo SUV Maserati 100% elettrico, e GranCabrio Folgore. L’ultima nata nella Casa del Tridente è, infine, Maserati GT2 Stradale, versione omologata per la strada della GT2, che ha riportato Maserati in pista nei campionati a ruote coperte. Il cuore della nuova supersportiva è il motore V6 Nettuno che in quest’ultima configurazione raggiunge i 640 CV (471kW), facendo di GT2 Stradale la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada.

La missione di Maserati è quella di scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, concentrandosi sulle richieste dei propri clienti. Oggi il Brand, allineato al piano strategico Stellantis “Dare Forward 2030”, porta il lusso italiano in tutto il mondo.