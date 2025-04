“Massima priorità ai lavori sul Liceo Artistico Volta-Fellini di Riccione”. La richiesta fatta a Giuliano Zamagni, consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica

È questa la richiesta fatta a Giuliano Zamagni, consigliere provinciale con delega all’Edilizia Scolastica. Si tratta di un tema sul quale era già stata rivolta la nostra attenzione e si erano chieste informazione nei mesi scorsi in merito alla temporanea sospensione dei lavori. Nel mese di febbraio ci era stata comunicata la consegna/ripresa dei lavori con affidamento ad una nuova impresa, visto che l’azienda appaltatrice iniziale era andata in liquidazione. Abbiamo avuto rassicurazioni in merito al fatto che i lavori stanno procedendo, ma chiediamo di dare priorità e velocizzare il completamento dei lavori in copertura, per evitare ulteriori disagi dovuti a infiltrazione per i nostri studenti.

Come consigliere provinciale, Campisi insieme ai suoi colleghi consiglieri e ai tecnici provinciale, hanno iniziato un percorso di sopralluoghi itineranti nelle varie scuole della Provincia (già eseguiti quelli al Serpieri-Einaudi di Viserba e Einstein-Valturio al Centro Studi di Rimini), per visionare lo stato dei luoghi e dei relativi cantieri in essere, procederemo senz’altro a richiedere una visita al Volta-Fellini di Riccione, magari più specifico sullo stato del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, vista la necessità di completare le opere per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Onorevole Beatriz Colombo

Consigliere Provinciale Rimini Stefano Campisi

Fratelli d’Italia