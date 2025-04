Matilde Brandi ha inaugurato la nuova sede di “Balla & Snella” Santarcangelo. Anche il sindaco Saccheti incantato dalle coreografie dell’ex star del “Bagaglino”

Splendida e sorridente nella sua impeccabile postura da etoile, Matilde Brandi – sotto gli occhi ammirati del sindaco Filippo Sacchetti – ha interpretato da vera “guest-star” il suo ruolo di “madrina” del “Benessere in Rosa”, l’Open-Day di “Balla & Snella” andato in scena martedì scorso a Santarcangelo.

Ballerina, showgirl e, soprattutto, docente di danza nonché direttrice artistica dell’omonima accademia di Ponte Milvio a Roma, Matilde Brandi – ex soubrette del “Bagaglino” – è stata fortemente voluta dalla titolare del corso, Melina Zoccoli, che in questi anni ha portato nelle sue sedi le più celebrate soubrette dello spettacolo italiano.

Autentica primadonna dello spettacolo italiano, quando gli impegni di lavoro e di mamma glielo consentono, Matilde torna ad indossare le scarpette da ballerina e, nella sua accademia di Roma, conduce personalmente le lezioni. Per questo, perfettamente a suo agio con la divisa ufficiale di “Balla & Snella”, Matilde si è prestata con la consueta disponibilità a cimentarsi in balletti e coreografie per la gioia delle oltre duecento partecipanti.

Matilde Brandi ha aperto ufficialmente la nuova stagione di Balla & Snella Santarcangelo che ha debuttato nella nuova splendida sede di trecento metri quadrati, nella zona industriale di Santarcangelo (vicino ai magazzini Amazon). Le iscrizioni ai corsi sono ancora aperte, basta prenotare al numero Whatsapp 353 4460339.