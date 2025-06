Matteo Montevecchi lancia RivoltaTi, nuova iniziativa politica nel Riminese

Matteo Montevecchi, ex consigliere regionale della Lega, annuncia la nascita di RivoltaTi, una proposta politica che si configura come una “comunità politica territoriale” attiva nella provincia di Rimini. La novità sarà presentata ufficialmente il 13 giugno a Riccione, durante un incontro pubblico previsto alle ore 21 in via Sicilia 59, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Attraverso i suoi canali social, Montevecchi spiega di aver maturato questa decisione dopo un periodo di riflessione e confronti con diverse persone. La nuova proposta mira a creare un gruppo di cittadini liberi, con una visione condivisa e principi irrinunciabili, per superare il clima di sfiducia e divisione che caratterizza il panorama politico locale.

Montevecchi sottolinea l’importanza di passare dalla critica all’azione concreta, invitando a superare il tifo da stadio e la delusione, spesso causa di disimpegno. La sua iniziativa si propone di impegnarsi in un percorso di responsabilità e impegno diretto per realizzare un’alternativa diversa rispetto al quadro attuale.