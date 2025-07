Maurizio Sarri ricoverato in ospedale: «Malore dopo l’allenamento». Ultim’ora, allarme rientrato. La Lazio: «Solo una visita approfondita, dirigerà l’allenamento del pomeriggio»

Allarme rientrato per l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, dopo la visita di questa mattina in ospedale a Villa Mafalda. Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe accusato un malore dopo l’allenamento diretto in mattinata e si sarebbe poi sottoposto ad accertamenti. Ma nel pomeriggio dovrebbe essere già sul campo con i giocatori per gli allenamenti.

Sarà regolarmente all’allenamento

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 luglio, una precisazione da parte della Lazio, che tramite i suoi canali ufficiali fa sapere che l’allenatore guiderà l’allenamento del pomeriggio. «Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center», scrive la società biancoceleste.

Leggo.it