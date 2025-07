Maxi concorso al Ministero della Giustizia 2025, bando per 2970 posti: requisiti e come fare domanda

È stato lanciato un maxi concorso al Ministero della Giustizia per l’assunzione di 2970 persone tra diplomati e laureati con contratto a tempo indeterminato. Nello specifico, sono previsti 2600 posti per diplomati per l’Area Assistenti, con mansioni di assistenza alle cancellerie ,e ad altre 370 persone laureate con ruolo di funzionari per il supporto agli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al concorso è fissata al 28 agosto 2025 e può essere inoltrata attraverso il portale inPA (inpa.gov.it), con accesso tramite SPID, CIE o CNS, come specificato nel bando.

Quanti sono i posti disponibili e in quali province

Come abbiamo visto, il concorso mira all’assunzione di 2970 persone divise per due tipologie. Ecco, nello specifico, le aree di competenza e i posti a disposizione provincia per provincia.

Ancona: 18 posti

Bologna: 28 posti

Brescia: 22 posti

Cagliari: 3 posti

Caltanissetta: 6 posti

Campobasso: 5 posti

Catania: 14 posti

Catanzaro: 14 posti

Firenze: 32 posti

Genova: 9 posti

L’Aquila: 11 posti

Messina: 11 posti

Milano: 32 posti

Napoli: 9 posti

Palermo: 13 posti

Perugia: 12 posti

Potenza: 15 posti

Reggio Calabria: 8 posti

Roma: 25 posti

Salerno: 5 posti

Sassari: 5 posti

Taranto: 1 posto

Torino: 24 posti

Trieste: 16 posti

Venezia: 32 posti

Per l’Area Assistenti, dove invece si prevede l’assunzione di 2600 persone, i posti sono così suddivisi:

Ancona: 55 posti

Bari: 55 posti

Bologna: 160 posti

Brescia: 110 posti

Caltanissetta: 5 posti

Campobasso: 10 posti

Catania: 57 posti

Catanzaro: 33 posti

Corte Suprema di Cassazione: 40 posti

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: 7 posti

Firenze: 170 postiGenova: 140 posti

L’Aquila: 5 postiLecce: 10 posti

Messina: 15 posti

Milano: 410 posti

Ministero Giustizia: 24 posti

Napoli: 240 posti

Palermo: 60 posti

Perugia: 40 posti

Potenza: 28 posti

Procura Generale c/o Corte Suprema di Cassazione: 1 posto

Reggio Calabria: 30 posti

Roma: 290 posti

Salerno: 25 posti

Taranto: 15 posti

Torino: 290 posti

Trieste: 95 posti

Venezia: 180 posti

I requisiti necessari per il concorso

Possono presentare domanda per partecipare al concorso al Ministero della Giustizia per l’Area Assistenti, i diplomati che, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, devono avere i requisiti generali per l’accesso a qualsiasi mansione nella Pubblica amministrazione, ovvero la maggiore età, la cittadinanza italiana o equiparata, l’idoneità fisica, il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e l’assenza di condanne penali. Per coloro che invece si iscrivono al concorso per l’Area Funzionari, oltre ai requisiti già citati, è necessario essere in possesso di una laurea, triennale o magistrale, in discipline giuridiche, economiche o politiche (ad esempio il bando cita Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Scienze economico-aziendali, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Servizio sociale e politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei).

Come fare domanda e i documenti necessari

La domanda di ammissione al concorso al Ministero della Giustizia deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando, previa registrazione, il format di candidatura sul portale “inPA” entro e non oltre le ore 23.59 del 29 agosto 2025.

Come si svolge il concorso: le prove da superare

Il concorso prevede una sola prova scritta che consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in un’ora. La struttura della prova, come si legge nel bando, presenta domande su diverse aree di competenza: 25 quesiti sulle materie specifiche del profilo; 8 quesiti per verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali per valutare le capacità di giudizio in contesti lavorativi concreti. Supera la prova chi ottiene un punteggio minimo di 21/30.