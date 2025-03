Maxi operazione antidroga tra Olanda e Romagna: cinque arresti e oltre 5 milioni di euro di stupefacenti sequestrati

Un’organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di droga tra l’Olanda e l’Italia è stata smantellata grazie a un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. La polizia ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del tribunale bolognese, nei confronti di altrettanti sospettati.

L’indagine, condotta dalla squadra mobile di Bologna con il supporto delle unità investigative spagnole e delle squadre mobili di Rimini, Treviso e Verona, ha permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo. I cinque arrestati, quattro cittadini albanesi e un tunisino, sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi.

L’organizzazione operava con un sistema di comunicazioni criptate per eludere i controlli e gestiva il trasporto di ingenti quantitativi di droga. Tra aprile e novembre 2020, sono state documentate nove importazioni di cocaina, per un totale di 41,5 chilogrammi, e altrettante spedizioni di marijuana, che hanno portato in Italia 76,5 chilogrammi di sostanza. Inoltre, è stato accertato l’ingresso nel territorio nazionale di una partita di 280 chilogrammi di hashish.

Il valore complessivo degli stupefacenti, una volta immessi sul mercato, avrebbe superato i 5 milioni di euro. L’operazione rappresenta un duro colpo ai traffici illeciti lungo la rotta tra i Paesi Bassi e l’Italia, dimostrando l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro il narcotraffico.