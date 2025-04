Medico aggredito in ospedale a Cesena: paziente colpisce operatore sanitario

Cesena – Un medico del Dipartimento di salute mentale e servizi per le dipendenze patologiche di Cesena è stato ricoverato al pronto soccorso dopo essere stato aggredito da un paziente di 50 anni, noto per problemi di tossicodipendenza. L’episodio, avvenuto ieri mattina, ha avuto origine dal rifiuto da parte della struttura di accettare l’uomo in un ricovero immediato in una comunità terapeutica.

Il paziente, senza fissa dimora e con una storia di problematiche psicosociali, ha colpito il medico con calci e pugni. Oltre all’aggressione, ha anche rivolto minacce a un altro membro del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Il medico aggredito ha ricevuto cinque giorni di prognosi.