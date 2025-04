Meldola, controlli alla circolazione stradale. Carabinieri denunciano due automobilisti

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno eseguito un mirato servizio, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nonché al contrasto delle condotte di guida pericolose, in particolare quelle determinate dall’uso e/o abuso di sostanze stupefacenti/alcoliche.

L’attività preventiva, svolta prioritariamente in orario serale e notturno, ha consentito di contenere gli episodi delittuosi, mentre l’azione di contrasto alle condotte di guida, effettuate lungo le arterie stradali più frequentate, si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di due automobilisti:

– un 63enne per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge (tra 0,8 g/l e 1,5 g/l). Nella circostanza l’uomo è stato altresì sanzionato amministrativamente per “guida con patente non revisionata” poiché sospesa a tempo indeterminato per non essersi presentato all’esame di idoneità tecnica nei prescritti termini;

-un 41enne per “possesso di documenti falsi” poiché, controllato alla guida di un veicolo di proprietà di altra persona, esibiva una patente di guida straniera risultata falsa. Nella circostanza è stato altresì sanzionato amministrativamente per “guida senza patente” (mai conseguita). Il documento è stato sequestrato mentre, il veicolo, affidato a persona di fiducia.

Forlì, 16.04.2025