Meldola, controlli dei carabinieri, cinque persone denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché della Stazione di Predappio, hanno eseguito una serie di servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere nonché al contrasto delle condotte di guida pericolose, e all’uso e/o abuso di sostanze alcoliche.

L’attività preventiva, svolta prioritariamente in orario serale e notturno, si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone, in particolare:

– due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, superiore a quello consentito dalla legge. Per entrambi la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a persone di fiducia;

-un ulteriore automobilista per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, quale responsabile di sinistro stradale”. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca;

-un cittadino straniero per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” – poi avviato presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione – e per “violazione del divieto di dimora nel territorio della regione Emilia Romagna”, misura cui è stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Rimini il maggio scorso;

-una donna per “lesioni personali”, causate a seguito di un diverbio tra due ragazze, avvenuta all’interno di un esercizio pubblico del territorio.

Forlì, 18.06.2025