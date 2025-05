Meldola, intensi controlli dei Carabinieri: sei persone denunciate e una segnalata per droga

Due automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza. Entrambi sono risultati positivi agli accertamenti con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge: per loro è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro dei veicoli, uno dei quali sarà confiscato in quanto il conducente aveva un tasso tra 1,5 e 1,9 g/l.