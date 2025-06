Meldola, intensificati i Controlli dei Carabinieri: sette denunce per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Meldola hanno intensificato i controlli nel territorio, focalizzandosi soprattutto sulle condotte di guida pericolose e sull’uso di sostanze alcoliche. L’attività, svolta prevalentemente in orari serali e notturni, ha portato alla denuncia di sette persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

Tra i denunciati figurano due automobilisti colti con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, mentre i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei. Non è sfuggito nemmeno un ciclista risultato positivo all’alcoltest, che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza mentre era alla guida del proprio velocipede.

Durante un controllo in strada, i militari hanno anche fermato un uomo resosi protagonista di un episodio violento. L’individuo, armato di un palanchino, ha minacciato un’altra persona, provocandole lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Nei confronti dell’aggressore sono state contestate le accuse di minaccia aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere.

Ulteriori tre denunce hanno riguardato cittadini stranieri sorpresi a bordo di un veicolo senza la documentazione necessaria per il soggiorno legale in Italia. A loro è stato notificato un invito formale a regolarizzare la propria posizione presso le autorità competenti.

Questi risultati confermano l’impegno costante dei Carabinieri della Compagnia di Meldola nel garantire sicurezza e rispetto delle norme, attraverso servizi mirati di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.