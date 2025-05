Meldola, la fuga interrotta: evade durante un funerale, bloccato poco dopo

Attimi di tensione martedì 20 maggio nel pomeriggio, quando un detenuto in permesso per partecipare al funerale della nonna ha tentato di fuggire approfittando del momento di raccoglimento. Il fatto è avvenuto intorno alle 17 e ha coinvolto Marco Lolli, 27 anni, attualmente recluso nel carcere di Ferrara.

L’uomo, autorizzato a lasciare temporaneamente la casa circondariale per presenziare alla cerimonia funebre, è riuscito ad allontanarsi eludendo la sorveglianza della Polizia penitenziaria. Una volta fuori dal controllo, avrebbe cercato di rubare un’automobile per garantirsi la fuga. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine.

Scattato immediatamente l’allarme, le forze dell’ordine hanno dato il via a una massiccia operazione di ricerca nella cittadina bidentina. In poco meno di un’ora, l’uomo è stato localizzato e fermato, ponendo fine a una breve ma intensa caccia all’uomo che ha allarmato la comunità locale.

Marco Lolli era stato arrestato nel 2023 dalla Polizia di Forlì, dopo essersi reso responsabile di una raffica di reati, tra cui furti e rapine improprie, commessi in un’unica giornata. Da allora si trovava detenuto nel carcere di Ferrara.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma anche interrogativi sulle modalità e le condizioni con cui vengono concessi i permessi temporanei ai detenuti.