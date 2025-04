Meloni: “20 Milioni di euro per l’Emilia Romagna dopo la dichiarazione di emergenza”

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che il Governo è pronto a stanziare 20 milioni di euro per far fronte all’emergenza in Emilia Romagna, a seguito dei danni causati dal maltempo. Durante una riunione in videocollegamento con le autorità locali, Meloni ha sottolineato che il finanziamento sarà destinato alle prime necessità e al ripristino dei servizi essenziali, una volta che la Regione presenterà la richiesta di stato di emergenza.

I fondi rappresentano una risposta immediata, mentre ulteriori stanziamenti saranno messi a disposizione in base a un’analisi approfondita dei danni. Al momento, oltre 1.000 persone sono state evacuate a causa delle inondazioni e delle criticità meteorologiche