Memorie di Legalità: luci e ombre della nostra storia a Morciano: secondo appuntamento con Daniele Biacchesi

Secondo appuntamento con “Memorie di Legalità: luci e ombre della nostra storia”. Secondo appuntamento con “

Un’iniziativa per riflettere insieme sui valori che sono il fondamento della Democrazia, attraverso il coraggio e l’esempio di chi, quegli stessi valori, ha saputo incarnarli. L’iniziativa, promossa dalla biblioteca comunale ‘G. Mariotti’ di Morciano di Romagna nell’ambito dei progetti “Città che legge” e della rete BILL (Biblioteca della Legalità), con la direzione artistica di Nunzia Pasturi e Filippo Dionigi, si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre. Gli incontri, ad ingresso gratuito, si svolgeranno presso la sala Ex Lavatoio di via Concia, a Morciano di Romagna.

Mercoledì 22 novembre ore 21.00: Daniele Biacchesi, scrittore, presenta “Stragi d’Italia. Ombre nere. Dal 1969 al 1980”.

Spiega l’autore: «Sentivo il bisogno di riannodare i fili di questa storia che sembra non aver mai fine. È venuto fuori un nuovo racconto di un pezzo di Storia contemporanea destinato ai più giovani che nulla sanno, perché nulla è scritto nei loro libri di testo scolastici».