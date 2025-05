Meno verbali, meno multe per la sosta e l’efficacia del targa system in ottica assicurazioni e revisioni dei veicoli: Ecco il report 2024 della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina

“Multe in calo, i primi positivi riscontri del targa system, crescita del presidio del territorio e delle operazioni condotte in sinergia con le altre forze dell’ordine“: questi gli aspetti più rilevanti che l’Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli sottolinea oggi, in relazione all’attività condotta dal Comando di Polizia Locale di Bellaria Igea Marina nel corso del 2024.

Proprio il numero delle sanzioni elevate merita un’attenzione particolare, con il totale che passa dalle 29.297 del 2023 alle 28.641 del 2024. Oltre 600 verbali in meno, a cui concorrono in maniera significativa le circa 400 multe in meno legate alla sosta: passate dalle 4.770 del 2023 – per altro dato già in forte calo rispetto al 2022 – alle 4.388 del 2024. “Una diminuzione dei verbali che riteniamo coerente e positivamente correlata alla forte presenza sul territorio dei nostri agenti. Un presidio discreto ma costante, che insieme a un atteggiamento collaborativo da parte dei cittadini, vede sempre più prevalere buon senso e comportamenti virtuosi, anche ad esempio nella semplice gestione del disco orario.” In lieve aumento, invece, l’accertato totale legato al Codice della Strada, passato dai 2.684.000 euro circa del 2023 ai 2.857.000 circa nel 2024, con quello specifico da autovelox e verbali ex art. 126 bis salito di circa 100.000 euro e assestatosi nell’anno appena concluso a 2.532.000 euro circa.

Al presidio del territorio si collegano in qualche modo anche il piccolo ma positivo calo degli incidenti, passati da 108 a 106 – di cui uno purtroppo mortale come nel 2023 – , e soprattutto i dati relativi alle violazione degli artt. 193 ed 80 del Codice della Strada, che riguardano rispettivamente la mancanza di copertura assicurativa e la mancata revisione dei veicoli. Presidio del territorio che in questo caso è di natura anche tecnologica e si è sostanziato nell’introduzione a Bellaria Igea Marina, a metà agosto 2024, di strumentazione targa system che consente la verifica istantanea delle condizioni delle vetture su strada. Dal 15 agosto al 31 dicembre 2024, gli accertamenti per mancata assicurazione sono stati 22, rispetto ai 15 registrati nello stesso periodo del 2023; numeri che quasi raddoppiano, se si considerano i veicoli colti senza revisione, che nel periodo di riferimento 15 agosto – 31 dicembre sono passati da 37 a 66. Targa system che fa il paio con un altro fiore all’occhiello delle politiche sulla sicurezza a Bellaria Igea Marina, quel sistema di videosorveglianza fondamentale nella soluzione di tanti episodi di cronaca che grazie ai 15 nuovi punti presidiati tra lungomare Carrà e piazza Marcianò è salito a oltre 130 telecamere attive sul territorio comunale.

“Un altro aspetto che merita di essere sottolineato”, aggiunge il funzionario Capo di Gabinetto nonché responsabile del settore sicurezza Antonio Amato, “è rappresentato dalle azioni condotte in collaborazione con le altre forze dell’ordine, in particolare l’Arma dei Carabinieri e soprattutto in risposta ad episodi di cronaca che hanno colpito la nostra comunità minandone la percezione di sicurezza: parliamo segnatamente di truffe ed episodi di microcriminalità assurti agli onori delle cronache a fine 2024, ma anche degli interventi che ciclicamente ci vedono attenzionare le colonie abbandonate. Lo stesso tipo di sinergia che”, sottolinea, “ho piacere di rilevare parlando di emergenze meteo e Protezione Civile, una risorsa preziosa per Bellaria Igea Marina, il cui contributo è stato importante nei ben 217 interventi per criticità meteorologiche condotti nel 2024, 25 in più rispetto al 2023.”

Sul fronte delle curiosità e dei numeri spicci, si evidenziano per l’anno appena concluso 31 segnalazioni finalizzate alla sospensione della patente di guida, 245 richieste di accesso agli atti, 75 verbali connessi a sinistri stradali, 258 ore di apertura dedicate da parte del Comando al pubblico. Sono state 13, inoltre, le informative emesse all’Autorità Giudiziaria, di cui 2 per omicidio stradale, 6 connesse all’abuso di alcol e stupefacenti, 4 per omissione di soccorso e una per lesioni colpose in seguito a querela.

Così conclude l’Assessore Monticelli: “A tutte le donne e gli uomini impegnati nel nostro Comando, al Dott. Amato, un ringraziamento per il grande lavoro svolto anche nell’anno appena concluso. La nostra Amministrazione mira a dare continuità alle politiche sulla sicurezza di cui questi brillanti risultati sono carta di tornaconto. Puntando sul presidio del territorio, sull’individuazione rapida dei colpevoli di reato e su azioni di prevenzione le quali passano anche attraverso la fondamentale collaborazione della cittadinanza: è con questa convinzione che, proprio a fine 2024 abbiamo deciso di introdurre uno strumento partecipativo prezioso come il Controllo di Vicinato, che ci accingiamo ad attivare in questo 2025.”

Comune di Bellaria Igea Marina