Mercati in fermento: cosa sta muovendo il mondo questa settimana? …di Joseph Gasperoni

ORO: ANCORA RE DELLA SICUREZZA, MA ATTENZIONE AI LIVELLI

L’oro resta il bene rifugio per eccellenza. In un contesto incerto, gli investitori si rifugiano nel metallo prezioso, che ha chiuso ieri in rialzo a 93,77?€/g, segnando un +0,71%.

Tuttavia, siamo su livelli tecnici troppo estesi. In questo momento, comprare significherebbe inseguire. Serve sangue freddo: chi conosce il mercato aspetta un ritracciamento prima di posizionarsi.

BTP ITALIA: BOOM DI DOMANDE, OLTRE 6,5 MILIARDI

Conclusa la fase retail del nuovo BTP Italia a 7 anni, con una raccolta totale superiore a 6,52 miliardi di euro. Più di 190.000 investitori hanno detto sì a questo strumento, spinti dalla protezione contro l’inflazione e da rendimenti reali interessanti.

Oggi tocca agli istituzionali. Segnale forte: il mercato italiano crede nella stabilità e nella difesa del capitale.

NVIDIA: UTILI MOSTRUOSI, LUNGO TERMINE DA SOGNO

Nvidia schiaccia l’acceleratore e vola:

Fatturato Q1 : 44,1 miliardi $ (+69% YoY)

: 44,1 miliardi $ (+69% YoY) Data Center : 39,1 miliardi $ (+73%)

: 39,1 miliardi $ (+73%) EPS: 0,96 $ vs 0,83 $ attesi

Il titolo ha guadagnato oltre il 4% nell’after-hours, toccando i 139,19 USD.

Le prospettive di lungo termine restano esplosive, con target superiori ai 150 $. Il settore AI è il motore del prossimo decennio. Nvidia non è solo un titolo, è un ecosistema.

? BITCOIN: TRADING PERFETTO, ORA MIRA A 120K

Entrati con media tra 88–92K, ora Bitcoin ha toccato quota 110.000 USD.

Il trend è forte, pulito e supportato da flussi istituzionali. Se rompe con decisione i 110K, target tecnico e psicologico a 120.000 e poi 130.000 USD.

Chi conosce le onde del mercato, sa: non si lotta contro la forza del momentum.

USA – CINA – EUROPA: LA GUERRA DEI DAZI È TORNATA

I dazi tornano protagonisti e agitano i mercati globali:

Trump rilancia le tariffe : +50% su molti beni UE. L’indice Stoxx 600 ha reagito con un -1,5%, colpiti lusso e auto.

: +50% su molti beni UE. L’indice Stoxx 600 ha reagito con un -1,5%, colpiti lusso e auto. Concessione temporanea USA-Cina : dazi reciproci ridotti al 10% per tre mesi. Ma la tregua è fragile.

: dazi reciproci ridotti al 10% per tre mesi. Ma la tregua è fragile. Corte federale spaccata: alcuni dazi sono stati annullati, altri confermati. L’incertezza legale pesa su export e catene globali.

Cosa significa per noi? Attenzione a settori esposti come industriale, beni di lusso e auto. Il protezionismo crea volatilità. Ma dove c’è volatilità, ci sono opportunità per chi sa leggere il mercato.

Per ora siamo in un momento rialzista, mercato italiano, americano, oro e derivati.

Abbiamo molte opportunita’.

Per chi vuole affacciarsi al mondo del trading, imparare a gestire i propri risparmi, inviare un’email a team@jtrader.co