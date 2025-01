Mercatino Conca, si sveglia e trova le gomme della sua piccola auto tagliate nella notte

Quattro gomme a terra. Squartate con una lama. E, negli stessi giorni, altri che “denunciano” strane forature a causa di grosse viti o chiodi. Che succede a Mercatino Conca? Se lo chiedono, da un paio di giorni, un po’ tutti i suoi abitanti, alquanto allarmati e preoccupati.

Tutto ha avuto inizio tre giorni fa, quando una piccola Toyota Aygò, parcheggiata come tutte le notti da una residente in via Roma, la via principale del piccolo paese della Valconca, è stata ritrovata con tutte quattro le gomme a terra, squartate da chissà chi e chissà perché.

Da quel momento anche “normali” forature -a sentire la “vox-populi” inusualmente frequenti- si sono trasformate, nel passaparola paesano, in un ennesimo “mistero” che oggi preoccupa un po’ tutti sulle rive del fiume Conca.