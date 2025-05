Mercato Saraceno: avviati il 5 maggio i lavori di riqualificazione di Piazza della Libertà a Monte Castello

Il 5 maggio 2025 sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza della Libertà nella frazione di Monte Castello, nel comune di Mercato Saraceno. L’intervento, atteso da tempo dalla comunità locale, interessa uno degli spazi pubblici più significativi della frazione e mira a restituire decoro, funzionalità e qualità urbana al cuore del borgo.

L’opera ha un valore complessivo di 460.000 euro, finanziata per 350.000 euro con fondi regionali ER attraverso il programma Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile) e per 110.000 euro con risorse comunali.

L’avvio del cantiere è stato accompagnato da un incontro tecnico sul posto, alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana Raffaele Giovannini, dei tecnici comunali arch. Stefano Gradassi e Stefano Ventrucci, dei progettisti arch. Elvira Bandini e geom. Andrea Locatelli dello studio associato Locatelli di Santa Sofia, e in rappresentanza dell’impresa incaricata, il geom. Marco Baldiserra.

Il progetto prevede il risanamento delle reti di acqua fognature e gas, la predisposizione di cavidotti per le linee elettriche e la sostituzione dell’asfalto con una nuova pavimentazione in pietra arenaria, in armonia con il contesto storico della frazione.

I lavori, affidati al Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.), con impresa esecutrice la Mattei S.r.l. di Villa Verucchio, dovranno concludersi entro 180 giorni, anche se c’è l’impegno dell’esecutrice ad una consegna anticipata per venire incontro alla richiesta dell’amministrazione comunale di riduzione dei disagi alla cittadinanza.

“Con questo intervento proseguiamo nel percorso di valorizzazione delle nostre frazioni,” dichiarano congiuntamente la Sindaca Monica Rossi e l’Assessore Raffaele Giovannini. “Monte Castello merita una piazza rinnovata, bella e funzionale, che sia punto di riferimento per i residenti e spazio di aggregazione per tutta la comunità. È un impegno che avevamo preso e che oggi si traduce in azione concreta.”

Con questa opera, il Comune conferma la volontà di investire nei territori più periferici, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la qualità della vita dei cittadini.

Comune di Mercato Saraceno