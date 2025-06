Mercato Saraceno. Continua la rassegna “VOCI E STORIE” alla Biblioteca Veggiani

Mercato Saraceno – Prosegue alla Biblioteca comunale “Antonio Veggiani” di Mercato Saraceno la rassegna “VOCI E STORIE”, un ciclo di incontri che esplora l’esperienza umana attraverso racconti, memorie e visioni del mondo. La rassegna intende valorizzare storie che parlano di vita vissuta, benessere, creatività e passione.

Il prossimo appuntamento è fissato per:

Mercoledì 11 giugno alle ore 20.30

Primino Armari presenta il suo libro “Nel piede la salute”, un viaggio affascinante e pratico nella riflessologia plantare e nelle tecniche naturali per il benessere quotidiano.

La guida propone un approccio semplice e accessibile al prendersi cura di sé: respirazione profonda, ginnastica articolare dolce, automassaggio e digitopressione, tutti strumenti per migliorare il proprio stato fisico ed emotivo in autonomia.

Pensato per ogni età – figli, genitori e nonni – il libro insegna a usare il corpo come mappa di benessere, concentrandosi su piedi, mani e orecchie come punti chiave della riflessologia. L’autore propone anche pratiche di massaggio antistress da fare in coppia, utili per rafforzare il legame e la cura reciproca.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito.

Biblioteca comunale “Antonio Veggiani” – Mercato Saraceno

Info: 0547 90584

Email: biblioteca@comune.mercatosaraceno.fc.it