Mercato Saraceno, partono i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte sul fiume Borello in località Linaro

A partire da domani, martedì 3 giugno, prenderanno il via i lavori di adeguamento delle barriere stradali e manutenzione straordinaria delle pile e degli impalcati del ponte sul fiume Borello, situato al km 8+440 della SP29 “Borello-Ranchio” in località Linaro di Mercato Saraceno. L’intervento è finalizzato a migliorare la sicurezza e la durabilità della struttura senza alterarne le caratteristiche geometriche.

Il ponte, costituito da cinque campate con archi ribassati in calcestruzzo e timpani in muratura, presenta una carreggiata larga 6,40 metri e una luce complessiva di circa 66,1 metri. Le spalle e le pile sono realizzate in cemento armato, mentre le protezioni laterali sono attualmente costituite da guardrail su entrambi i lati. Il progetto di manutenzione prevede una serie di interventi mirati, quali la pulizia dalla vegetazione, il rinforzo dei timpani tramite inserimento di catene, la riparazione localizzata delle murature delle pile e degli archi, la demolizione e ricostruzione dei cordoli e delle barriere di sicurezza stradale, oltre al rifacimento delle pavimentazioni stradali.

L’investimento complessivo ammonta a 803.775 euro, con una quota di 485.645,82 euro dedicata ai lavori, affidati all’impresa Generale Torri srl di Mercato Saraceno. I lavori dovrebbero concludersi entro l’8 novembre, salvo eventuali imprevisti. Durante tutta la durata dell’intervento, la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato gestito da impianto semaforico per garantire la sicurezza di automobilisti e lavoratori.

Questa operazione rappresenta un passo importante per la sicurezza e la manutenzione infrastrutturale del territorio, assicurando la piena funzionalità del ponte sul fiume Borello, arteria fondamentale della SP29 “Borello-Ranchio”.