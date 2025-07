Mercato Saraceno, scontro tra autobus e Fiat Panda a Bora: un ferito lieve

Un violento impatto tra un autobus di linea e una Fiat Panda si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio, alle ore 7:15, nel comune di Mercato Saraceno, precisamente nella frazione di Bora. L’incidente è avvenuto all’intersezione tra via Bantone e via Gualdo, coinvolgendo un bus della linea 138 di Start Romagna con circa una decina di passeggeri a bordo e un’utilitaria guidata da un uomo di 42 anni.

Nonostante la forte collisione, l’unico ferito è il conducente della Panda, che ha riportato lievi lesioni. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso, che però non ha effettuato il trasporto in ospedale, affidando il paziente al personale dell’ambulanza.

Per le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi della Polizia Locale – presente insieme ai Carabinieri della Stazione di Borello – è stata chiusa la viabilità nel tratto di via Gualdo coinvolto, con interruzione della circolazione dalle 7:15 fino alle 10:15 circa. L’autobus, pur coinvolto nell’incidente, non ha riportato danni tali da causare feriti tra i passeggeri.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha garantito la sicurezza e la regolarità del traffico nelle ore successive, evitando conseguenze più gravi.