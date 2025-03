Mercoledì 4 Dicembre: i Vigili del Fuoco di Rimini festeggiano la Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale

Come ogni anno, per storica tradizione, i Vigili del Fuoco di Rimini hanno reso omaggio alla propria Patrona con una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Varisco: il 4 dicembre rappresenta infatti per i pompieri di tutta Italia una giornata speciale, certamente dedicata ai festeggiamenti ma anche al ricordo dei colleghi che non ci sono più. Presenti come sempre, per condividere questa particolare data con i propri cari, numerosi familiari del personale operativo unitamente all’Associazione Nazionale VV.F.

La celebrazione, come di consueto, è iniziata in prima mattinata presso il monumento dedicato ai caduti in servizio dei Vigili del Fuoco di Rimini, nel piazzale di accesso alla caserma, ad onore dei quali è stata deposta una corona di alloro con picchetto d’onore ed esecuzione del Silenzio.

Subito dopo gli astanti si sono recati presso la Chiesa di San Franceso dove, unitamente ad una nutrita rappresentanza di Autorità civili e militari, tra le quali la Capitaneria di Porto che, insieme ai VV.F., festeggia la Patrona, si è svolta la celebrazione eucaristica tenutasi da S.E. Reverendissima Nicolò Anselmi, Vescovo della Diocesi di Rimini.

Dopo la Messa, tornati in caserma si è voluto omaggiare gli ospiti intervenuti con lo svolgimento di un piccolo saggio professionale sul castello di manovra, nel piazzale interno della caserma.

Alla fine della giornata di festa il Comandante Luigi Ferraiuolo, insediatosi a Rimini nel settembre scorso, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dell’evento <<Innanzi vorrei ringraziare tutti i partecipanti, le famiglie e gli ospiti intervenuti per il buon esito della celebrazione; ritengo sia davvero significativo condividere questo giorno speciale con le persone care, a dimostrazione che siamo davvero una grande famiglia. Questa giornata, oltre a ricordare i colleghi che ci hanno lasciato, testimonia ancora una volta l’unità di intenti che ci vede impegnati tutti i giorni per il bene di questo territorio e dei suoi cittadini. La partecipazione poi alla celebrazione eucaristica delle principali Autorità civili e Militari della provincia testimonia la vicinanza delle istituzioni, intesa cioè come unica squadra. Ho già avuto modo, in questo breve periodo, di apprezzare la stima delle autorità nei confronti di noi Vigili del Fuoco, penso e spero figlia dello spirito collaborativo che, nell’ambito delle nostre competenze, mettiamo sempre a disposizione.