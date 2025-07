Mercoledì 9 luglio la presentazione pubblica del progetto RiminiLife al Centro Congressi SGR

Mercoledì 9 luglio alle ore 18.00 nella sala Acqua del Centro Congressi in via Chiabrera a Rimini si terrà la presentazione pubblica del progetto RiminiLife, la nuova iniziativa di rigenerazione urbana pensata per l’area di via Ugo Bassi.

Come anticipato nei mesi scorsi, l’ASI – Azienda Servizi Immobiliari – presenterà ai cittadini riminesi il progetto complessivo, sviluppato in sinergia con gli enti pubblici, che punta a trasformare una zona centrale della città attraverso il riutilizzo integrale degli edifici già esistenti, senza alcun consumo di nuovo suolo.

Il piano prevede la creazione lungo la direttrice di via Roma di un quartiere moderno e sostenibile, in cui verrà realizzato un grande spazio verde centrale intorno al quale si distribuiranno residenze private, studentesche e sociali, oltre a negozi di vicinato e a un supermercato. Quest’ultimo sarà costruito in sostituzione dei vecchi edifici degradati dell’ex questura. Sarà inoltre prevista una nuova viabilità a servizio dell’intera area, per garantire una migliore fruibilità del quartiere.

La demolizione degli oltre 90.000 metri cubi di cemento presenti ha già restituito al quartiere una sensazione di rinnovamento e di inizio, aprendo la strada a questa significativa trasformazione urbana.

Alla presentazione parteciperanno, oltre all’assessora all’Urbanistica Valentina Ridolfi, l’amministratore unico di ASI Piero Aicardi, il coordinatore del progetto RiminiLife Marco Da Dalto e l’architetto Leonardo Cavalli dello studio Oneworks, responsabile della progettazione.

Marco Da Dalto ha definito RiminiLife «un progetto innovativo, che introduce concetti e elementi particolarmente contemporanei, sia nella sostanza – con un quartiere rigenerato e di nuova concezione ambientale e urbana, arricchito da nuove funzioni e con un incremento sensibile della dotazione ambientale – sia nel metodo, basato sulla collaborazione tra il privato investitore e il Comune di Rimini». Il coordinatore ha ricordato inoltre come il progetto rappresenti un miglioramento rispetto a un precedente piano degli anni Novanta che prevedeva la costruzione di una questura mai realizzata a causa di un contenzioso tra il Ministero dell’Interno e il precedente proprietario privato dell’area.

Per meglio illustrare la visione della rigenerazione urbana di via Ugo Bassi, è stato realizzato un video dedicato che verrà mostrato agli stakeholder e ai cittadini durante la presentazione.

Da Dalto ha concluso: «Presentiamo questo progetto con particolare orgoglio perché crediamo di essere giunti a una proposta che riqualifica un’area strategica, sottratta alla comunità riminese negli ultimi 25 anni, offrendo soluzioni di altissima qualità complessiva e una nuova contestualizzazione nel territorio».

Calendario e informazioni

La presentazione pubblica di RiminiLife rappresenta un momento importante per i cittadini e per tutti gli attori coinvolti, in vista di una trasformazione urbana che punta alla sostenibilità, al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rigenerazione di un’area centrale della città senza consumo di nuovo suolo.