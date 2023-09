MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL CONGRESSO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO.

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino si unisce all’unanime cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Un uomo la cuo storia politica è indissolubilmente legata a quella del Paese che per ben due volte lo ha eletto a Presidente ma che ha sempre avuto una positiva attenzione verso la Repubblica di San Marino omaggiata, il 13 giugno del 2014, con la sua visita ufficiale, un momento solenne durante il quale gli venne conferito il Collare di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Uomo colto, politico avveduto, attento alle dinamiche internazionali e contemporaneamente impegnato in sfide sociali e culturali interne alla Nazione che ha guidato per 9 anni, leader di indiscusso profilo, europeista convinto della bontà del progetto comunitario tanto da invitare anche San Marino a sostenere e considerare con serietà un accordo. Giorgio Napolitano è stato assoluto protagonista della storia della Repubblica Italiana.

Alle istituzioni italiane e alla famiglia sinceri sentimenti di cordoglio.

San Marino, 22 settembre 2023 / 1723 dFR