Meteo ER: cieli biancastri e sole “opaco” per l’alta concentrazione di sabbia

Pulviscolo Sahariano e alta pressione che dureranno fino a Sabato 22. Da domenica 23/Lunedì 24 il tempo in Emilia Romagna cambierà, con un entrata d’aria più fresca e nuove piogge che spazzeranno via il caldo e la sabbia.

Sabato 22 le correnti meridionali calde e sabbiose inizieranno a mollare la presa. Dal weekend in arrivo la temperatura in quota calerà, anche di parecchio, calo termico anche di 12/14°C in quota nel giro di 48 ore.

Temperature che entro Lunedì 24 torneranno in media se non sottomedia per qualche ora con nuove piogge in arrivo.

Meteoroby