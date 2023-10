Meteo ponte 1 novembre 2023, le previsioni di Giuliacci

Sole, nuvole e qualche pioggia: temperature in aumento

Prima la pioggia, poi il sole e il bel tempo per il ponte del primo novembre con temperature miti e caldo. Secondo le previsioni del meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, “per il ponte si parte con un weekend tutto sommato buono, tra sole e nuvole, con poche piogge e temperature vicine alla norma. Nella serata di domenica 29 ottobre però – spiega all’Adnkronos – peggiora al Nordovest per l’avvicinarsi di una perturbazione che poi lunedì 30 ottobre porterà molte piogge al Nord, in estensione martedì al Centro”.

“Al Sud invece tra lunedì e martedì il tempo sarà in generale buono e potrebbe tornare un po’ di caldo anomalo, con possibili punte di 30 gradi, specie in Sicilia”, aggiunge Giuliacci.

“In base alle proiezioni attuali, dato che manca praticamente una settimana ed è solo una linea di tendenza, mercoledì 1 novembre dovrebbe tornare il bel tempo al Nord, mentre è possibile un peggioramento al Sud e al Centro una via di mezzo. In tutto questo, come già accennato, niente freddo: temperature nella norma o leggermente oltre al Centro-Nord, addirittura un po’ di caldo anomalo al Sud, specie tra lunedì e martedì”.

ADNKRONOS