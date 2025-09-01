Meteo, Romagna e San Marino. E’ Ancora allerta gialla nel riminese: temporali e venti forti previsti per domani

La Regione Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta gialla per la giornata di domani, martedì 2 settembre, a causa di temporali anche di forte intensità previsti su gran parte del territorio. Gli effetti più significativi sono attesi soprattutto nel settore emiliano, mentre in Romagna i fenomeni saranno più localizzati ma non per questo meno pericolosi. Previsti anche nella Repubblica di San Marino.

Il bollettino indica anche venti di burrasca moderata provenienti da sud-ovest, con velocità tra 62 e 74 km/h e possibili raffiche superiori sui rilievi dell’Appennino centro-orientale. Le precipitazioni sui monti potrebbero provocare frane localizzate, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con rischio puntuale di superamento delle soglie idrometriche.

Le autorità raccomandano cautela, limitando spostamenti non indispensabili e prestando attenzione ai territori più a rischio. L’allerta conferma come l’inizio di settembre sia caratterizzato da condizioni meteo instabili, con possibili criticità per chi si trova lungo le zone collinari e montane della regione.