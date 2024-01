Meteo: tempo stabile e asciutto, più nubi al Centro. Le previsioni di mercoledì 31 gennaio

Tempo stabile e asciutto in tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, qualche nuvola in più al Centro (ma senza pioggia), possibilità di nebbia sulle pianure al Nord (dove farà più freddo). Sono queste le previsioni degli esperti per domani, mercoledì 31 gennaio. Sul nostro Paese domina ancora l’anticiclone africano Zeus, che in molte zone sta mitigando il clima di questo inverno.

Le previsioni al Nord

Sarà un mercoledì di tempo stabile al Nord. Il cielo sarà poco nuvoloso sui settori alpini, prealpini e in Liguria. Nelle zone pianeggianti, invece, ancora possibilità di nebbia, anche fitta e persistente, o nubi basse. Più soleggiato altrove. Le temperature sono in aumento di giorno, anche se rimangono più fredde nelle zone nebbiose: i valori massimi oscillano tra i 5 gradi di Venezia e i 15 di Bolzano. A Milano cielo coperto al mattino e più sereno nel pomeriggio. Meno nubi, ma sempre tempo asciutto, a Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Al Centro, invece, sarà una giornata caratterizzata da cieli più nuvolosi, con nubi compatte al mattino lungo le coste. Le regioni, comunque, rimangono protette dall’anticiclone subtropicale e non sono previste precipitazioni. Al mattino, quindi, una maggiore nuvolosità – con nubi basse – potrebbe interessare le coste e l’immediato entroterra, altrove cieli irregolarmente nuvolosi. Nuvole irregolari anche in Sardegna. Le temperature sono stazionarie: i valori massimi sono compresi tra i 9 gradi di Pescara e i 12-14 di Roma, Firenze e Cagliari. Nella capitale niente pioggia, ma nubi sparse. Stessa condizione nel capoluogo toscano.

Le previsioni al Sud

Al Sud sarà un mercoledì più soleggiato: generali condizioni di bel tempo ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature non dovrebbero subire grosse variazioni: i valori massimi oscillano tra gli 8 gradi di Potenza e i 13-14 di molte città. Poco nuvoloso al pomeriggio a Napoli. Sole a Catanzaro e Palermo.