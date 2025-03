MeteoRoby. Oggi giornata di ”garbino” con temperature sui 18/20 gradi

La giornata di oggi vedrà forti venti meridionali sui rilievi fin dalla mattina, già ieri era soffiava il ”Garbino” (Sud Ovest) con Pennabilli RN a 629mt che segnava già +13.8°C, Sestola MO a 1060mt segnava +11.2°C, mentre sulle pianure si registrano +3/+6°C.

Anche oggi le temperature rimarranno contenute in pianura, ma solo in Emilia (IMG 1 e 2 Arome EmiliaRomagnaMeteo.com), in Romagna e su parte del Bolognese riuscirà a “sfondare” il ”garbino” portando le temperature nelle ore centrali anche a +18/+20°C sui rilievi Forlivesi, Cesenati e Riminesi, +13/+18°C fin sulle pianure della Romagna Occidentale ed Emilia Orientale.

In quota avremo una isoterma di circa +10°C a 850hpa, con venti over 100km/h in Appennino