METEOROBY. Pioggia. La ultime dai modelli con gli aggiornamenti: molta pioggia specialmente su Emilia e Romagna occidentale

Confermati picchi superiori ai 100/150mm localmente, possibili su Appennino e fascia pedecollinare, ma anche sulle pianure Emiliane.

Attenzione a grandi quantitativi di pioggia in poco tempo quindi, in grado di fare accrescere i livelli dei corsi d’acqua in breve tempo. La linea di costa sarà la zona meno piovosa, insieme al Ferrarese orientale. In Romagna si andrà dai pochi millimetri della costa fino agli 80/120mm dell’Appennino.