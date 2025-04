Meteoroby: San Silvestro e Capodanno baciati dal bel tempo ma attenzione alle nebbie. Probabile cambio di scenario da giovedì con le prime piogge e forse qualche nevicata del 2025

Resiste l’alta pressione che assieme al tempo stabile e asciutto ci accompagneranno fino al primo giorno dell’anno. Il sole, però, non sempre sarà il protagonista assoluto di questo fine 2024, perché tenderà ad aumentare della nuvolosità bassa tra la notte di mercoledì 31 e il primo giorno dell’anno a cui molto probabilmente si aggiungerà il fastidio delle nebbie anche fitte sulle pianure. Le temperature sono attese in lieve calo, soprattutto nei valori massimi, attestandosi attorno alle medie del periodo: minime comprese tra 0 e 3 gradi e massime comprese tra 6 e 9 gradi.

Il periodo immediatamente successivo verremo raggiunti dalla prima perturbazione del 2025 in arrivo dall’Europa centrale che apporterà umide correnti temperate debolmente instabili. La ventilazione tornerà a rinforzare da occidente e i cieli a coprirsi. Piogge deboli vengono previste dapprima sui crinali giovedì 3 poi più diffuse anche in pianura venerdì 4. Nevicate sparse attese a quote medie perlopiù concentrate sull’Appennino emiliano.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti nel pomeriggio di sabato 5 la perturbazione dovrebbe transitare sulle regioni centrali, per cui saranno possibili ancora delle precipitazioni su Romagna ed Emilia orientale durante il fine settimana. Temperature minime in rialzo su tutta la regione, massime quasi stazionarie e in rialzo sulla Romagna.

Auguri a tutti da Roberto Nanni