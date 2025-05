Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce con una lampada e poi la strangola

Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un’anziana, ex vicina di casa della sua famiglia, e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio nel quartiere Vigentino di Milano. La madre del ragazzo ha allertato la polizia, intervenuta intorno alle 16 in via Bernardino Verro. La vittima, di 82 anni, è stata strangolata e colpita con una lampada.

La famiglia del 15enne a lungo ha abitato accanto alla donna e si era da poco trasferita nella stessa zona. Questo pomeriggio il 15enne era andato a trovare la donna, a cui la sua famiglia era molto legata. Tra i due sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, culminata nell’omicidio. Il ragazzo, di nazionalità sudamericana, a quel punto è tornato a casa dalla mamma, sempre nel quartiere Vigentino, e le ha raccontato tutto. Un racconto confermato dal ritrovamento del cadavere dell’anziana, di nazionalità italiana. Sul luogo del delitto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

AdnKronos